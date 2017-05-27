Manchester Evening News: «Манчестер Сити» выделит Пепу Гвардиоле 340 миллионов евро на трансферы

«Манчестер Сити» не остановится на покупке Бернарду Силвы из «Монако». Руководство клуба выделило главному тренеру Хосепу Гвардиоле 340 млн евро на трансферы.

В число основных целей каталонца входят Алексис Санчес («Арсенал»), Кайл Уокер («Тоттенхэм») и Бенжамен Менди («Монако»). Гвардиола рассчитывает потратить на сделки Уокера и Менди 90 млн евро и любимыми средствами убедить Санчеса выбрать «Сити», а не «Баварию».

Помимо этих трансферов Пеп планирует купить минимум одного центрального защитника. Его шорт-лист на эту позицию возглавляют Леонардо Бонуччи («Ювентус») и Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»).

В опорную зону Гвардиола пригласит либо Фабиньо («Монако»), либо Вильяма Карвальо («Спортинг»), передает Manchester Evening News.

Трансфер Силвы обошелся «Сити» примерно в 50 млн евро.

Ранее ряды «горожан» покинули Пабло Сабальеро, Хесус Навас и Гаэль Клиши. Компанию им составят Вилли Кабальеро и Бакари Санья.

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