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Manchester Evening News: «Манчестер Сити» выделит Пепу Гвардиоле 340 миллионов евро на трансферы

Manchester Evening News: «Сити» выделит Гвардиоле 340 миллионов евро на трансферы
Eurosport

1 час назад

«Горожан» ждет жаркое лето.

«Манчестер Сити» не остановится на покупке Бернарду Силвы из «Монако». Руководство клуба выделило главному тренеру Хосепу Гвардиоле 340 млн евро на трансферы.

В число основных целей каталонца входят Алексис СанчесАрсенал»), Кайл УокерТоттенхэм») и Бенжамен Менди («Монако»). Гвардиола рассчитывает потратить на сделки Уокера и Менди 90 млн евро и любимыми средствами убедить Санчеса выбрать «Сити», а не «Баварию».

Помимо этих трансферов Пеп планирует купить минимум одного центрального защитника. Его шорт-лист на эту позицию возглавляют Леонардо БонуччиЮвентус») и Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»).

В опорную зону Гвардиола пригласит либо Фабиньо («Монако»), либо Вильяма Карвальо («Спортинг»), передает Manchester Evening News.

  • Трансфер Силвы обошелся «Сити» примерно в 50 млн евро.
  • Ранее ряды «горожан» покинули Пабло Сабальеро, Хесус Навас и Гаэль Клиши. Компанию им составят Вилли Кабальеро и Бакари Санья.

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