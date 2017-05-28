Майкл Кэррик продлил контракт с «МЮ» до 2018 года

О продлении соглашения с 35-летним англичанином «МЮ» объявил на официальном сайте.

«Какой замечательный способ завершить сезон с новым трофеем в нашей коллекции. Я рад, что мое путешествие с этим замечательным клубом продолжается», – заявил Кэррик.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью отметил, что рад продлению контракта с англичанином.

«Мне очень понравилось работать с Майклом в прошедшем сезоне. Об большой профессионал: не только большой специалист, но и пример для подражания нашим молодым футболистам», – сообщил Жозе.

Кэррик выступает за манкунианцев с 2006 года.

В сезоне-2016/17 он сыграл в 38 матчах за клуб во всех турнирах и забил 1 мяч.

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