Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Забуду про футбол на месяц»

Португальский специалист посетил гонку «Формулы-1», порадовался первому году в клубе и не будет обращать внимание на футбольные результаты целый месяц.

«Я очень доволен нашим сезоном, трофеями и возвращением в Лигу чемпионов. Но сейчас настало время отключиться от футбола, заняться чем-то другим – насладиться общением с семьей и друзьями. Мне это необходимо.

На месяц я забуду о футболе. Я знаю, что сегодня финалы Кубка Англии, Испании, Германии и другие. Но мне все равно, меня даже не интересуют результаты», – заявил Моуринью The Sun в субботу.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.

По его руководством в сезоне-2016/17 клуб выиграл Кубок Английской лиги и Лигу Европы.

В чемпионате Англии «Манчестер» занял шестое место.

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