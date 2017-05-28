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The Mirror: «Сток Сити» готов заплатить за нападающего «МЮ» Уэйна Руни 52 миллиона евро

The Mirror: «Сток» готов заплатить за Руни 52 миллиона евро
Eurosport

1 час назад

«Гончары» воспользуются помощью основного спонсора.

«Сток Сити» намерен приобрести форварда «МЮ», воспользовавшись поддержкой букмекерской конторы Bet365, которая является основным спонсором клуба. «Гончары» собираются выкупить 31-летнего форварда за 52 млн евро.

Ранее Руни заявил, что не наденет футболку другой английской команды кроме «МЮ» и «Эвертона». Чтобы переубедить Уэйна, «Сток Сити» придется предложить игроку зарплату не менее 17 млн евро в год, считает The Mirror.

  • Руни – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ. Форвард зарабатывает 343 тысячи евро в неделю.
  • Контракт Уэйна с «МЮ» действует до лета 2019 года.
  • Transfermarkt оценивает англичанина в 20 млн евро.

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