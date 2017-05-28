Getty Images
The Mirror: «Сток Сити» готов заплатить за нападающего «МЮ» Уэйна Руни 52 миллиона евро
«Гончары» воспользуются помощью основного спонсора.
«Сток Сити» намерен приобрести форварда «МЮ», воспользовавшись поддержкой букмекерской конторы Bet365, которая является основным спонсором клуба. «Гончары» собираются выкупить 31-летнего форварда за 52 млн евро.
Ранее Руни заявил, что не наденет футболку другой английской команды кроме «МЮ» и «Эвертона». Чтобы переубедить Уэйна, «Сток Сити» придется предложить игроку зарплату не менее 17 млн евро в год, считает The Mirror.
- Руни – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ. Форвард зарабатывает 343 тысячи евро в неделю.
- Контракт Уэйна с «МЮ» действует до лета 2019 года.
- Transfermarkt оценивает англичанина в 20 млн евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте