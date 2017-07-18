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24-летний игрок «Челси» 9 раз отправлялся в аренду и ни разу не сыграл в составе «синих» за 8 лет

24-летний игрок «Челси» 9 раз отправлялся в аренду и ни разу не сыграл в составе «синих» за 8 лет
Eurosport

18/07/2017 в 17:01

У Матея Делача крайне богатая карьера.

Хорватский вратарь Маетй Делач, права которого принадлежат «Челси», принадлежит лондонцам с 2009 года, но ни разу не выходил в основном составе «синих» на поле.

24-летний кипер уезжал в аренду в хорватский «Интер» (дважды), «Витесс», «Динамо Ческе-Будеёвице», «Виторию Гимараеш», «Войводину», «Сараево» (дважды), «Арль-Авиньон» и «Мускрон-Перювельз», но все еще является игроком «Челси».

  • На счету Делача 9 матчей в составе сборной Хорватии до 21 года.
  • Он самый молодой игрок, вызывавшийся в основную сборную Хорватии.
  • Transfermarkt оценивает Делача в 900 тысяч евро.
  • Делач – победитель чемпионата и кубка Боснии и Герцеговины. Это единственные титулы в его карьере.

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