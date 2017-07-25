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Sport.es: представители «Барселоны» прилетели в Англию, чтобы договориться о трансфере Коутиньо

Sport.es: представители «Барселоны» прилетели в Англию, чтобы договориться о трансфере Коутиньо
Eurosport

25/07/2017 в 16:50Обновлено Вчера в 00:48

Неужели все-таки он станет игроком каталонского клуба?

«Барселона» все еще хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Представители каталонского клуба прилетели в Лондон, чтобы провести переговоры с мерсисайдским клубом, пытаются согласовать сделку, несмотря на нежелание «Ливерпуля» расставаться с игроком. Об этом сообщает Sport.es.

«Ливерпуль» не готов расстаться с Коутиньо дешевле чем за 100 миллионов евро, «Барселона» хочет уложиться в 80 миллионов. «Блауграна» заинтересована в подписании Коутиньо, однако переговоры приостановились из-за попыток каталонцев подписать Марко Верратти.

  • 25-летний бразилец провел 31 матч в АПЛ-2016/17.
  • На его счету 13 голов и 7 ассистов.

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