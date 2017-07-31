Неманья – величие. Почему «Челси» провалит сезон, если продаст Матича

Второй сезон станет для Антонио Конте намного сложнее дебютного. Во-первых, на него нагромоздится титул лучшей команды Англии: медиа и руководство будут требовать от команды повторения триумфа. Кроме того, интенсивность сезона-2017/18 у «Челси» сильно увеличится: привет, Лига чемпионов и английская неделя. «Цель «Челси» в новом сезоне – чемпионство, однако достичь ее будет нелегко. Видно, как другие клубы чемпионата ведут трансферную политику», – видно, Антонио Конте и сам не уверен во втором подряд чемпионстве.

Лондонцы находятся на пороге фатальной ошибки. Неманья Матич не поехал на предсезонный сбор «синих»: очень вероятно, что он покинет команду в течение лета 2017-го. Это ушатает шансы «Челси» на Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

Лондонцы уже нашли замену Неманье – в опорной зоне будет бегать Тьемуэ Бакайоко. Французский полузащитник – хорошее усиление, но лишь при условии, что Матич останется в клубе.

В случае ухода Матича в ростере «Челси» остается лишь три игрока в опорной зоне – Н’Голо Канте, Тьемуэ Бакайоко и Сеск Фабрегас. Центр поля – одна из самых интенсивных зон в футболе, и подходить к турниру с тремя ЦП – слишком большой риск. Канте и Бакайоко могут элементарно не потянуть два таких мощных турнира.

Единственная альтернатива Бакайоко и Канте – Фабрегас, но испанец сильно проигрывает обоим в оборонительных действиях. В случае игры на удержание или, наоборот, выпада вперед большими силами с задачей отнимать мяч на чужой половине, Фабрегас будет не так полезен, как Матич. Третий опорник высокого уровня был бы очень кстати для «Челси» в условиях гипернасыщенного сезона для большей гибкости команды.

У Матича есть и другие более серьезные преимущества перед Бакайоко и Канте. Неманья, в отличие от французских хавов «Челси», обладает суперским длинным пасом, что демонстрировал в сезоне-2016/17: в начале контратак он часто забрасывал мяч вперед на Эдена Азара или Диего Косту, отрезая большую часть игроков соперника.

Средняя дальность передач Неманьи в прошлом сезоне на 0,8 метра больше, чем у Канте, и почти на полтора – чем у Тьемуэ. При этом у Бакайоко длинные передачи точнее – 74% против 69% у Матича – но Неманья делает их в двараза чаще. Кроме того, Неманья полезнее у чужих ворот: он превосходит французов по передачам в штрафную за матч (у Канте меньше на 0,07, у Бакайоко – на 0,1) и под удар (Тьэмуэ отдает на 0,29 передачи меньше, Н’Голо – на 0,23).

Если уход Матича из «Челси» неминуем, то руководству лондонцев нежелательно продавать серба в «Манчестер Юнайтед». Учитывая, что игроком, по информации Sky Sports, интересуется еще и «Ювентус», стоит рассмотреть продажу опорника в Турин: в случае переезда Неманьи в Манчестер, в центре поля у Жозе Моуринью образуется слишком мощная смесь. Погба, Эррера и Матич – три нереально крутых полузащитника, которые компенсируют недостатки друг друга. Полю и Андеру не хватало человека сзади, который в состоянии провести контрольную зачистку после их рейдов вперед, а Неманья – как раз специализирующийся в подстраховке опорник.

До закрытия трансферного окна еще месяц, и «Челси» успеет приобрести еще одного полузащитника в ротацию, но это не восполнит ухода Матича: серб слишком вписывался в игровую модель лондонцев, и неизвестно, как плавно пройдет акклиматизация новичков. Бакайоко плюс еще один возможный игрок – по итогам чемпионского сезона это даже радикальные изменения в листе опорных полузащитников.

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