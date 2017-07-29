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Turkish Football: «Галатасарай» ведет переговоры с Маруаном Феллайни
Бельгиец может двинуть в новый для себя чемпионат.
Спортивный директор «Галатасарая» Дженк Эргюн поделился инсайдом: клуб намерен подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни.
«Сюрпризы будут. Мы ведем переговоры с Феллайни. Мы отправили запрос. Мы близки к подписанию. Нам нужен такой игрок, как он, который будет много двигаться в центре поля», – приводит слова Эргюна Turkish Football.
- Турки уже согласовали условия личного контракта с 29-летним бельгийцем.
- Transfermarkt оценивает Маруана в 12 миллионов евро.
- Он перешел в «Манчестер Юнайтед» за 32,4 миллиона евро.
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