Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Галатасараю» легче заполучить меня, чем Маруана Феллайни»

«Галатасараю» легче заполучить меня, чем Маруана. Если им нужен тренер, у них есть шанс, но Маруан? Забудьте об этом. Он слишком важен для меня», – цитирует Моуринью Тhe Mirror.

В воскресенье в турецких медиа появилась информация, что «Галатасарай» ведет переговоры о контракте с Феллайни.

Соглашение 29-летнего полузащитника с «МЮ» истекает летом 2018 года.

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