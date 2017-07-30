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Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Галатасараю» легче заполучить меня, чем Маруана Феллайни»
Португалец опроверг слухи о переходе полузащитника в турецкий клуб.
«Галатасараю» легче заполучить меня, чем Маруана. Если им нужен тренер, у них есть шанс, но Маруан? Забудьте об этом. Он слишком важен для меня», – цитирует Моуринью Тhe Mirror.
- В воскресенье в турецких медиа появилась информация, что «Галатасарай» ведет переговоры о контракте с Феллайни.
- Соглашение 29-летнего полузащитника с «МЮ» истекает летом 2018 года.
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