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Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Галатасараю» легче заполучить меня, чем Маруана Феллайни»

Моуринью: «Галатасараю» легче заполучить меня, чем Феллайни»
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Португалец опроверг слухи о переходе полузащитника в турецкий клуб.

«Галатасараю» легче заполучить меня, чем Маруана. Если им нужен тренер, у них есть шанс, но Маруан? Забудьте об этом. Он слишком важен для меня», – цитирует Моуринью Тhe Mirror.

  • В воскресенье в турецких медиа появилась информация, что «Галатасарай» ведет переговоры о контракте с Феллайни.
  • Соглашение 29-летнего полузащитника с «МЮ» истекает летом 2018 года.
  • Все новости трансферов.

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