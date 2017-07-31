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Крауч: «Рекорд Ширера? В Англии пенсионный возраст начинается с 65 лет, я успею к нему приблизиться»
Ну как можно не любить этого парня?
Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч регулярно отжигает в соцсетях.
Болельщик спросил, сколько сезонов понадобится Питеру, чтобы побить бомбардирский рекорд Ширера. «Я покопался и узнал, что в Англии пенсионный возраст – 65 лет, не так ли? Так что я успею к нему приблизиться».
- Алан Ширер забил 260 мячей в английской Премьер-лиге.
- На счету Питера Крауча 101 гол в АПЛ.
- Питеру 36 лет – до 65 осталось целых 29 лет.
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