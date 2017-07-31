«Бёрнли» представил выездную форму. На ней тонкими полосками вышито слово «бордовые»

Английский клуб «Бёрнли» представил выездную форму на сезон-2017/18. Комплект изготовила компания Puma. Он сделан в белом цвете с элементами бордового и голубого цветов.

Горизонтальные бордовые полоски на майках составлены из повторяющегося слова «clarets» (бордовые), что отсылает к прозвищу клуба.

Айе-е-е-е.

Форма поступит в продажу 5 августа.

В сезоне-2016/17 «Бёрнли» занял 16-е место, опередив зону вылета на 6 баллов.

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