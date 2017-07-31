Eurosport
«Бёрнли» представил выездную форму. На ней тонкими полосками вышито слово «бордовые»
Возможно, создателей вдохновил Конор Макгрегор. А может и нет.
Английский клуб «Бёрнли» представил выездную форму на сезон-2017/18. Комплект изготовила компания Puma. Он сделан в белом цвете с элементами бордового и голубого цветов.
Горизонтальные бордовые полоски на майках составлены из повторяющегося слова «clarets» (бордовые), что отсылает к прозвищу клуба.
Айе-е-е-е.
- Форма поступит в продажу 5 августа.
- В сезоне-2016/17 «Бёрнли» занял 16-е место, опередив зону вылета на 6 баллов.
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