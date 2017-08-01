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The Telegraph: Ихеаначо отправился на медобследование в «Ливерпуле»

The Telegraph: Ихеаначо отправился на медобследование в «Ливерпуле»
Eurosport

4 ч. назад

Похоже, нигерийский форвард не выдержал конкуренции.

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо пройдет медобследование в «Ливерпуле». Об этом сообщает журналист Daily Telegraph Джон Перси.

Сумма трансфера, по информации источника, составит 30 миллионов евро. В соглашении будет прописана опция выкупа.

  • Ихеаначо провел 20 матчей в АПЛ-2016/17.
  • Он забил 4 мяча и отдал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает нигерийца в 15 миллионов евро.

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