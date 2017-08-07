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Sky Sports: Филиппе Коутиньо согласился перейти в «Барселону»

Sky Sports: Коутиньо согласился перейти в «Барселону»
Eurosport

40 мин. назад

Похоже, совсем скоро произойдет еще один суперский трансфер.

Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону». По информации Sky Sports, атакующий полузащитник «Ливерпуля» договорился с каталонцами.

«Ливерпуль» отклонил все предыдущие предложения «Барселоны», которые колебались в районе 80 миллионов евро, но могут согласиться на 100-миллионную сумму компенсации. Тем не менее, ситуацию осложняет позиция мерсисайдцев: они считают, что Коутиньо – игрок не для продажи, тем более что в январе он продлил контракт на 5 лет.

  • Transfermarkt оценивает Коутиньо в 45 миллионов евро.
  • Бразилец забил 13 голов и отдал 7 ассистов в АПЛ-2016/17.

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