Sky Sports: Филиппе Коутиньо согласился перейти в «Барселону»

Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону». По информации Sky Sports, атакующий полузащитник «Ливерпуля» договорился с каталонцами.

«Ливерпуль» отклонил все предыдущие предложения «Барселоны», которые колебались в районе 80 миллионов евро, но могут согласиться на 100-миллионную сумму компенсации. Тем не менее, ситуацию осложняет позиция мерсисайдцев: они считают, что Коутиньо – игрок не для продажи, тем более что в январе он продлил контракт на 5 лет.

Transfermarkt оценивает Коутиньо в 45 миллионов евро.

Бразилец забил 13 голов и отдал 7 ассистов в АПЛ-2016/17.

Все новости трансферов