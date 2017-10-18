Оттенок серого. Альваро Мората – безликий нападающий и никогда не станет легендой «Челси»

Самая красивая девушка в классе всегда сохнет по плохишу. Вокруг нее вечно вертятся аккуратные скромняги с хорошими оценками в дневнике и жалкими попытками пригласить красотку в кино, но она смотрит на брутального хулигана.

«Челси» заплатил 66 миллионов евро за экс-баночника «Реала», смазливого паренька с аккуратной прической и мальчуганским лицом. В 7 матчах АПЛ испанец забил 6 голов и 2 раза результативно поделился мячом.

Им так просто восхищаться: ах, как быстро акклиматизировался! Как много забивает! Как играет головой! Тактические гении плачут каплями радуги и стучат по клавиатуре, восхваляя талант Альваро.

Испанец даже не станет футболистом, о котором фанаты лондонского клуба вспомнят через 10 лет. Как не вспоминают, например, о Саломоне Калу (заколотил 5 банок в 6 первых матчах сезона-2009/10) или о Флоране Малуда (в 5 дебютных турах сезона-2010/11 отличился аж 6 раз).

Главные инфоповоды в карьере Мораты вызывали не его поступки, а слухи, связанные с его трансфером. Когда он играл в «Ювентусе», все гадали, за какую сумму он вернется в «Реал». Когда он сидел под Бензема, в прессе строили теории, в какой из английских клубов он рванет в ближайшее трансферное окно.

После перехода в «Челси» медиа обсуждают две вещи: его статистику и антисемитскую песню фанатов «синих» про него. Он – голеадор, но не ньюсмейкер.

Про Морату, кроме его результативности, нельзя сказать ничего. Он абсолютно серый. Он не запоминается. Он один из тысячи таких же приятненьких мальчиков с деловой стрижкой, инфантильной мордашкой и накачанным телом. Заблюренная фигура. Клепать голы головой, как Альваро, может любой британский дровосек под два метра. Даже Энди Кэрролл. Сделать из своего имени бренд удается единицам.

Каждое трансферное окно фанаты клубов активизируются и сватают игроков в любимые топ-клубы. Чаще всего они выбирают яркие личности, фамилии которых откладываются не только на табло, но и в памяти: кто-то ведет зажигательный твиттер и троллит EA Sports, у кого-то такая прическа, что снится по ночам в кошмарах. А вот этого вечно наказывают за сигарету в зубах, но по его игре и не скажешь, что он курильщик. А этот провоцирует соперников, как дьявол. Настоящий подонок.

«Челси» сделал хорошее приобретение. Это совершенный нападающий», – Карло Анчелотти в восторге от летнего усиления «Челси». Возможно, Диего Коста не такой совершенный, как другой испанец. Но он провоцировал соперников, симулировал, дрался, орал на судью, творил какой-то ад и беспредел на тренировках, скандалил с тренером, врал Конте о травмах, катался на медицинской тачке вместо пробежки вокруг стадиона и давал легендарные интервью. В «Челси» его любили не все и не полюбят постфактум, но о нем не забудут. Он принес два чемпионства и сделал это ярко.

Дидье Дрогба – великий игрок. Он сам сделал себя таким: и игрой, и поведением, и философией жизни. Он мирил ивуарийский народ футболом во время внутриполитического конфликта. Агрессия в адрес сатаны Эвребе. А как он выплескивал звериную страсть во время каждого всплеска радости от гола! Казалось, ударная волна его празднований рано или поздно снесет одну из трибун «Стэмфорд Бридж». А прическа? Эти то ли дреды, то ли непонятно что.

А Фернандо Торрес? Да, убогая безголевая серия, но и без этого Эль Ниньо много чем запомнился. Экспериментами со стилем (короткие стрижки, повязки, бритые виски), промахами в пустые ворота и таким важным голом «Барселоне» в ответном полуфинале. Фанаты «Ливерпуля» жгли его футболки, а он не обращал внимания и давал бесконечные интервью о том, что еще не отработал уплаченные за него деньги. Тренеры менялись и по новой обещали, что построят игру через талант Фернандо. Это не было эффективно, но за этим было интересно следить. Предатель и красавчик. Идеальный злодей.

Люди, которым от футбола нужны только передачи, отборы, подкаты и голы, могут включить FIFA 18 – там всего этого в достатке. Но ты полюбил футбол в детстве, когда сам мечтал стать звездой и выходить в свежепостиранной джерси на полный воплей стадион. Умирать на поле. Забивать победные голы на последних секундах. Ты играл в детстве в футбол ради эмоций, чтобы доказать всем и себе, что ты лучший. Показать характер. Поставить на место петушка, который вышел во двор в новых бутсах и в футболке «Барселоны», привезенной из Испании какой-то там тетей.

Самая красивая девушка класса сохла по плохишу. И ее можно понять: засранцы ярче, они смелые и наглые. Они врезаются в память и сминают ее, как разогнавшаяся фура сминает шлагбаум. Серые пай-бои могут стать успешными – получить престижную работу в «Сити», ходить в дорогих пиджачках и ездить на дорогой иномарке, а не на метро. Но они никогда не станут яркими, если кристальная репутация для них превыше всего.

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