«Лестер» назначил Клода Пюэля новым главным тренером

«Лестер» нашел замену Крейгу Шекспиру. Новым коучем «лис» станет Клод Пюэль. Француз подписал контракт до 2020 года.

Об этом сообщили официальные соцсети клуба и официальный сайт.

Первый матч под руководством француза «лисы» проведут в воскресенье против «Эвертона».

Ранее Клод тренировал «Монако», «Лион» и «Саутгемптон».

Предыдущий главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир проработал полгода: он возглавил клуб в роли исполняющего обязанности в феврале после ухода Клаудио Раньери, стал полноценным главным тренером 12 марта, а 17 октября был отправлен в отставку.

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