Getty Images

«Лестер» назначил Клода Пюэля новым главным тренером

«Лестер» назначил Пюэля новым главным тренером
Eurosport

47 мин. назад

Мужчину с бицухой заменил мужчина, уже тренировавший в АПЛ.

«Лестер» нашел замену Крейгу Шекспиру. Новым коучем «лис» станет Клод Пюэль. Француз подписал контракт до 2020 года.

Об этом сообщили официальные соцсети клуба и официальный сайт.

Первый матч под руководством француза «лисы» проведут в воскресенье против «Эвертона».

  • Ранее Клод тренировал «Монако», «Лион» и «Саутгемптон».
  • Предыдущий главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир проработал полгода: он возглавил клуб в роли исполняющего обязанности в феврале после ухода Клаудио Раньери, стал полноценным главным тренером 12 марта, а 17 октября был отправлен в отставку.

Все новости АПЛ

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Игрок «Питтсбурга» снес сопернику шлем парочкой ударов и, похоже, победил в драке

03:33
Популярные видео
10 психопатов, которые разломали вообще все вокруг из-за поражения в компьютерную игрушку
1 810 просмотров5 ч
10 нетерпеливых велосипедистов, которые праздновали победу слишком рано и проиграли
 177 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться