Златан Ибрагимович: «Если надо будет ходить по воде, я это сделаю»

Златан Ибрагимович дал интервью Тьерри Анри. Один из ответов получился очень колоритным.

– Были ли у тебя какие-то сомнения по поводу возвращения в строй? И возвращения в «МЮ»?

– Когда это все произошло, мне было проще сказать, что я вернусь, потому что потом для меня началось испытание. Оно заключалось в том, что у меня никогда не было серьезных травм, и обо мне начали говорить, что я заканчиваю, что я уже стар. Все эти сомнения, что сопровождают всю мою карьеру.

Подобное мотивирует и заряжает меня. Я хочу увидеть, на что способен, на что способно мое тело. В последние годы карьеры, когда ты начинаешь думать, сколько еще отыграешь, появляются сомнения. Но в моем случае, когда я получил травму, мне было легко. У меня была одна цель – вернуться и играть.

Я уйду из футбола так же, как и пришел. Я не уйду хромая. Я уйду так, как я привык уходить. Даже если придется ходить по воде.

Вся моя карьера – это вызов. Люди говорят, что я не могу то или это. Я не любитель легких путей, мне нравится потяжелее: если я добьюсь успеха, это принесет мне больше радости.

До травмы я был на топ-уровне, тренировался каждый день. Но после этого наступил момент, когда я не мог ходить. Я просто остановился. В таких ситуациях уходят в отпуск, но я не мог ничего делать.

Первой моей целью после возвращения было поиграть с детьми. Мой физиотерапевт сказал мне: «Я не дам тебе кататься в инвалидной коляске, потому что я не представляю Ибрагимовича в инвалидной коляске. Поэтому будешь пользоваться костылями.

Ну вот я хромал и хромал. Я говорил, что должен делать это ради детей. Я хочу, чтобы пока они растут, я был активен, дурачился с ними, игрался», – приводит фрагмент интервью Sky Sports.

Златан Ибрагимович продлил контракт с «Юнайтед» на год.

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