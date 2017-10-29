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«МЮ» – единственный клуб из топ-5 чемпионатов, который пока не пропустил ни гола дома

«МЮ» – единственный клуб из топ-5 чемпионатов, который пока не пропустил ни гола дома
Eurosport

1 час назад

«Олд Траффорд» – неприступная крепость.

«Манчестер Юнайтед» очень качественно играет в обороне в сезоне-2017/18.

Манкунианский клуб пропустил всего 4 мяча в АПЛ-2017/18 – лучший результат чемпионата. Кроме того, «МЮ» – единственная команда в европейских чемпионатах, которая не пропустила ни одного мяча на домашнем стадионе.

  • Во всех 10 матчах сезона ворота манкунианцев защищал Давид де Хеа.
  • «МЮ» с 23 очками идет вторым в чемпионате Англии. Выше – только «Сити» с 28 баллами.

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