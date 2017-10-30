Генерал и его окружение. Зачем Моуринью зовет в «Юнайтед» игроков, которых уже тренировал

15 сентября The Sun закинул трансферный слух, который затерялся среди сотен тысяч неубедительных набросов таблоида: Месут Озил перейдет в «Юнайтед» на правах свободного агента и воссоединится с Жозе Моуринью.

На новость никто не обратил внимание, если бы спустя несколько дней другие таблоиды – в частности, Metro и Mirror – не написали о скором переезде Озила в Манчестер. Когда сразу несколько источников утверждают, что игрок переходит в другой клуб, абсолютно иначе воспринимаются новости о переподписании контракта. «Арсенал» с февраля не вел переговоров с немцем о продлении истекающего в 2019 году соглашения – это вообще нормально?

Более авторитетный ESPN чуть позже написал, что Санчес и Озил могут покинуть Лондон уже в январе, и опубликовал слова подлившего керосина Робера Пиреса: «Месут раздражен тем, что «Арсенал» не собрал состав, способный побеждать. Они потратились лишь на Ляказетта. Для борьбы за титулы этого мало».

Решение Озила перейти в 2013 году именно в «Арсенал» странное. Да, в составе вечно четвертых он быстро стал лидером и ключевой фигурой, но ни о какой борьбе за престижные титулы и речи быть не может. Озил вычеркнул себя из лейтовых раундов Лиги чемпионов. Все чемпионские титулы, которые он выигрывал, хранятся в Испании.

Желание Месута уйти в «МЮ» легко объяснить. Это возвращение на ступеньку повыше в карьерной лестнице. Манкунианцы борются за трофеи, у них самый мощный состав в АПЛ, а главный тренер отлично знаком с немцем.

У «МЮ» овермного атакующих игроков. Мхитарян, Марсьяль, Рэшфорд, Лукаку, Златан, Мата, Янг и Лингард конкурируют за четыре позиции на поле. Тем не менее, Моуринью выиграет от перехода Озила больше всех.

Португалец тренирует «Манчестер» второй сезон. Руководство довольно победами в кубках, но от Моуринью ждут трофеев иного масштаба. В чемпионате пока все не суперски: главные конкуренты – «Сити» – гиперхороши и опережают соседей уже на 5 очков, ни разу не проиграли (единственные в лиге) и забили в 10 матчах на 12 мячей больше земляков.

После поражения от «Хаддерсфилда» (1:2) у Моуринью впервые в сезоне сдали нервы. Он публично обвинил в поражении игроков: «Не помню, чтобы у команды был настолько плохой настрой даже в товарищеском матче. Когда проигрываешь из-за настроя, это действительно ужасно. Слышал, что Андер Эррера признал, что игрокам не хватило настроя и желания. Думаю, все игроки просто должны прийти сюда и объясниться перед вами, потому что я не могу этого объяснить. Но меня это напрягает. Если такое случилось сегодня, почему это не случится завтра?»

Слова португальца на послематчевой пресс-конференции – точка бифуркации для «Юнайтед» и Моуринью у руля «дьяволов». Игроки могут воспринять слова Жозе как мотивацию и желание взбодрить ростер, а могут взбунтоваться: какого черта он все валит на нас?

В подобной ситуации очень важно, насколько тебя уважает коллектив. Моуринью грамотно провел уже три трансферных окна во главе «Юнайтед». Тогда команду пополнили Неманья Матич и Ромелу Лукаку, с которыми самый известный переводчик в мире пересекся в «Челси». Со Златаном Моур работал в «Интере».

Молодые игроки дефолтно относятся к такому человеку, как Моуринью: с респектом и безграничной благодарностью за шансы проявить себя в одном из лучших клубов мира. Половина состоявшихся звезд уже играли при Жозе и доверяют ему, раз согласились на переход в его команду.

Важную роль играет Златан, которого «Юнайтед» продлил еще на год. Между ним и Моуринью отличные отношения, а авторитет шведа в раздевалке необсуждаем. Примерно тот же финт Жозе уже проворачивал, когда возвращал в «Челси» Дидье Дрогба в 2014-м. Игрок практически не выходит на поле, зато контролирует раздевалку и помогает тренеру выдерживать нужную атмосферу. Трансфер Златана – это капиталовложение в душевые и шкафчики подземелий «Олд Траффорд», а не в скамейку запасных или в стартовые 11.

Месут Озил – сильный игрок, который добавит вариативности «Юнайтед»: он отлично находит свободные зоны и делает гениальные ассисты. Но это сейчас неважно: у Жозе есть Мата и Мхитарян, игроки схожего с немцем амплуа, которые не уступают Месуту в созидании. Моуринью нужны преданные люди в раздевалке, и Месут станет одним из них. Тем, кто встанет на сторону тренера в случае конфликта в коллективе. Тем, кто защитит тренера от давления совета директоров, когда результаты перестанут устраивать боссов клуба.

Кир Воробьев постоянно пишет что-то непонятное:

Например, он считает, что Мората не станет великим форвардом «Челси»

А еще он искренне верит, что Гризманн выиграет «Золотой мяч»