«Арсенал» его не получит, без шансов». Как Гвардиола осчастливил Стерлинга и его маму

В начале года Марти Перарнау выпустил вторую книгу про Пепа Гвардиолу и его работу в «Баварии» – «Evolution». Сборник инсайдов рассчитан в первую очередь на прошаренных тактических гиков, но в одной из глав автор раскрывает в тренере крутого психолога.

«Гвардиола заслужил признание игроков не только благодаря гениальной тактике и не потому, что помог им показывать более эффективный футбол. Нет, они обожали его за лояльность. Пеп выходил к прессе, говорил, что хотел бы видеть тысячу Данте в своей команде, и это впечатляло игроков. Он мог навлечь на себя критику, но всегда защищал парней в прессе. Команда оценила это», – рассказывает Перарнау.

Расположившись в офисе «Сити», Пеп не потерял дар убеждения. Самый показательный пример – звонок Рахиму Стерлингу посреди Евро-2016. В тот момент, когда вингера возненавидела более-менее вся нация (ужасный перфоманс на старте и попадание в запас), коуч набрал встревоженному игроку и поддержал словом.

Спустя 12 месяцев история повторилась. Под титры трансферного окна «Сити» предложил 60 миллионов евро за Алексиса Санчеса, на что «Арсенал» выставил неожиданный ультиматум – чилиец уходит на «Этихад» (тем более, что очень хотел сам), но только в обмен на Стерлинга. Узнав об этом, Пеп тут же свернул переговоры.

«Когда «Арсенал» вышел на нас с таким предложением, я сказал: «Никаких шансов, что Стерлинг уйдет». Я верю в него, поэтому мы даже не будем рассматривать предложение», – вспоминал Гвардиола.

Более того, Пеп одобрил тактическую просьбу Стерлинга – играть больше по центру. В прошлом сезоне коуч использовал Рахима исключительно на фланге и восхищался его обводками соперника один в один. Вингер стал 12-м в АПЛ по успешным обыгрышам (2,4 за матч), но ему дико невезло с реализацией – слишком часто подводил последний удар.

Благодаря покупке Кайла Уокера англичанин реже обитает на краю, создавая ширину атакам – теперь этим занимается фулбек. Соответственно, у Стерлинга появилось больше свободы – вингер ловко переключает режим и незаметно прорывается в штрафную.

«Когда он провел выдающийся сезон-2013/14 за «Ливерпуль», он играл не на фланге, а именно по центру – за спиной Луиса Суареса. Раньше у нас не было активных крайних защитников, поэтому мы хотели, чтобы именно Рахим действовал широко. Теперь у нас Уокер, Данило и Менди, так что вингеры могут спокойно смещаться в центр», – раскрыл секретный план Гвардиола.

Обновленные инструкции дают результат: уже к началу ноября Стерлинг побил личный рекорд результативности, вкрутив 10 банок в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Поражает скорострельность юноши: Рахим принимает участие в результативной атаке (гол или ассист) каждые 73,4 минуты.

Естественным образом подтянулись другие важные показатели. В перерасчете на 90 минут Стерлинг совершает больше всех касаний в штрафной (11,6 против 8,7 годом ранее), а по реализации ударов Рахим вообще очутился на втором месте в АПЛ сразу после Джейми Варди (30,4%). В предыдущих двух сезонах вингер занимал место в шестом десятке – контраст очевиден.

Такой прогресс больше всего радует маму Стерлинга. В апреле 2016 года Рахим рассказал, что после каждого матча созванивается с семьей и друзьями: пока все остальные поздравляют или поддерживают, мама просит подключаться в штрафную и замыкать кроссы. «Будешь ближе к чужим воротам – будешь чаще забивать», – наставляет женщина, которую за тактический нюх Рахим давно называет Жозе Моуринью.

Гвардиола не устает напоминать, что Стерлинг еще не пробил максимум, но Рахим прибавляет даже в фирменных скиллах. Пеп просит не заигрываться с дриблингом (только если не нужно засушить игру) и избегать потерь в простых ситуациях – вингер отреагировал, увеличив эффективность обводок с 49,7% до 60%. Очень важно, учитывая конкуренцию с предельно аккуратным Бернарду Силвой.

Перед новой встречей с «Арсеналом» медиа всколыхнули свежим релизом – Гвардиола не будет покупать Санчеса в январе. Уверенный старт «Сити» отчасти объясняет скупость Пепа (сделку можно провернуть всего за 25 миллионов евро), но кайфовая игра Стерлинга только добавляет аргументов тренеру.

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