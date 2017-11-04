Как обыграть «Манчестер Сити» и опустить Гвардиолу на место. Инструкция

Высоко прессингуй

После поражения от «Сити» в прошлые выходные Тони Пьюлис сказал: «У них фантастическая команда, на определенных участках поля они вообще превосходны. Если они разбивают вашу первую линию прессинга, то обязательно доставят вам проблемы».

«Вест Бромвич» столкнулся с ними, так и не спродюсировав достойное давление (929 передач от парней Гвардиолы) – гораздо организованнее сыграли «Борнмут» и «Наполи». Команда Эдди Хау прессинговала один в один, из-за чего «Сити» пасовал с точностью 77% в первые полчаса. Итальянцы заставили лидера АПЛ провести 28% времени на своей трети поля (в среднем по сезону – 21%) и спровоцировали сразу две ошибки, завершившиеся ударом.

Проблема. Даже в этих стрессовых матчах Гвардиола подбирал вариант для выхода из-под прессинга. Против «Борнмута» коуч попросил Бернарду Силву смещаться с фланга в центр – португалец предложил дополнительную опцию для передачи, благодаря чему соперник забыл о давлении и припарковал автобус. Против «Наполи» Пеп дал важные инструкции Фабиану Делфу: крайний защитник переместился в опорную и запускал контратаки, не встречая опеки.

Атакуй фланг Делфа

Фабиан здорово раскрывается в роли фулбека: во-первых, ему всегда хватало скорости для рывка; во-вторых, пригодился опыт в центре поля. Гвардиола не требует от Делфа острых подключений в стиле Бенжамена Менди – бывший бокс-ту-бокс выполняет важную роль при розыгрыше мяча и доводит диагонали до ядерных Стерлинга и Сане.

Недостатки Делфа проявляются, когда соперник забегает ему за спину – в среду простой прием неплохо активировал Дрис Мертенс. Банальные потери концентрации привели также к первому голу от «Стока» – Фабиан недостаточно часто оглядывается, из-за чего теряет соперника. Типичная ошибка для большинства британских полузащитников.

Проблема. Провалы Делф компенсирует убойной игрой в атаке. Превращаясь в дополнительного опорника, Фаби разрывает дальними ударами – противник просто не понимает, кто должен с ним играть. Если на Делфа все же набирается соперник, свободу получает Фернандиньо: против «Вест Бромвича» бразилец сделал 1+1 после того, как с Фабианом начали играть персонально.

Выводи из себя Отаменди

На чрезмерную агрессивность аргентинца Пеп жаловался еще после первого матча в «Сити». После победы над «Челси» коуч указал Нико, что ему не следовало фолить и привозить штрафной на последних минутах. Стиль Отаменди позволяет ему быть в топе по отборам (1-й в команде) и перехватам (2-й), но это приводит к обыгрышам (0,6 за матч) и нарушениям правил (1,3).

Слабости Нико оголил Юргена Клопп. План «Ливерпуля» состоял в том, чтобы вывести Мохамеда Салаха один в один с защитником. Удаление, перевернувшее игру, разнесло всю тактику «красных», но египтянин определенно справился: до замены в перерыве Салах дважды накрутил Отаменди на дриблинге и посадил защитника на желтую уже на шестой минуте.

Проблема. Точно такая же, как и в предыдущем пункте – аргентинец здорово играет с мячом, чем перекрывает минусы в обороне. Особенно круто Отаменди удаются вертикальные передачи на Кевина Де Брёйне: связка заработала еще при Мануэле Пеллегрини, а в этом сезоне положила начало победному голу «Челси».

Не избавляйся от мяча

Перед матчем с «Шахтером» Пеп восхитился техничностью соперника. После игры яркую похвалу «горнякам» выписал уже Джон Стоунз: «Мы проанализировали их и знали, что они не выбивают мяч, а разыгрывают его прямо от вратаря. Пожалуй, это первая команда, которая сыграла против нас первым номером».

К перерыву «Шахтер» записал 47,3% владения (улетный показатель против любой команды Гвардиолы) и пасовал с точностью 80% – благодаря юрким бразильцам «горняки» пробивали небезгрешный прессинг «Сити». В середине недели похожим образом действовал «Наполи»: Илкай Гюндоган только возвращается в форму, но порой немец просто не понимал, у кого отбирать мяч.

Проблема. Четкие инструкции Гвардиолы не дают «Сити» плыть по течению: при неплохих перепасовках «Шахтер» 15 раз потерял мяч на своей половине (всего потерь – 22), а запрессинговать «Наполи» «горожанам» удалось во втором тайме – сказались усталость соперника и выход свежего Бернарду. Максимально усложнить жизнь «Сити» еще не удавалось никому – хороший вызов для тренеров на остаток сезона.

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