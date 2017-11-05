«Не паникуйте, я знаю, как это делается». Ферги-тайм возвращается в «Манчестер Юнайтед»

Перед возвращением на «Стэмфорд Бридж» Особенный выкатил сочное послание журналистам: не делайте вид, что «Юнайтед» всегда играет автобусом. Стиль «МЮ» действительно переменчив (37,8% владения против «Ливерпуля», 77,9% – против «Хаддерсфилда») – постоянными в рамках сезона остаются лишь голы, забитые в заключительные 10 минут.

В отрезок с 80-й по 90-ю минуты «Юнайтед» вкрутил уже 11 мячей, ближайший преследователь («Сити») – только 6. Моуринью настолько ударно проводит концовки, что это породило красивые параллели с Ферги-тайм. Команда сэра Алекса тоже выдавала концерт, когда реф начинал посматривать на часы.

Сам термин имеет лишь косвенное отношение к футболу: Фергюсона обвиняли в том, что он давит на арбитров, а те прибавляют к матчам, в которых «Юнайтед» требуется гол, слишком много времени. Статистика добавляет аргументов конспирологии: Opta подсчитала, что в период с 2011 по 2013 год судьи компенсировали в среднем 4 минуты 37 секунд, когда «МЮ» уступал в счете, и всего 3 минуты 18 секунд, когда «МЮ» побеждал.

Уже после завершения карьеры Фергюсон раскрыл секрет: он специально смотрел на часы перед четвертым арбитром, чтобы надавить на судей и соперников. «Если честно, я никогда не всматривался в циферблат. Я не знал, сколько времени оставалось до конца игры, но каким-то образом это доходило до соперника и рефери. Это была просто маленькая хитрость с моей стороны», – расшифровал великий шотландец.

У невероятной привычки добиваться своего (81 гол в эпоху АПЛ) есть и тактическая сторона. Снова слова Фергюсона: «В перерыве я всегда подчеркивал: не паникуйте, запаситесь терпением, ждите. В последние 15 минут вы можете делать все, что вам нравится. Я люблю рисковать и отправлю больше игроков в штрафную. Да, это не всегда приводит к победам, но я уже много раз так делал».

Простая формула – отправить больше игроков в штрафную – работала пугающе часто. Гол, после которого термин вообще зародился («Шеффилду» в 1993-м), был забит центральным защитником Стивом Брюсом. Позже результат приносили нападающие, круто подмечавшие свободные зоны после выхода на замену, – Сульшер, Чичарито и даже Оуэн.

Еще одна важная деталь – кроссы. По воспоминаниям Брюса, Фергюсон требовал от каждого игрока достойно обращаться с мячом и доставлять его прямо до партнера. «Это была философия, которую сэр Алекс вселял во всех нас. Все должны были комфортно играть с мячом, чтобы подносить его к большому парню в штрафной», – рассказывал Стив.

Изучение простых нюансов перенеслось на уверенность. Бывший помощник Фергюсона Стив Макларен говорил, что эту команду, кажется, невозможно обыграть. С аналогичной причиной поздние голы увязывает уже Моуринью. «Слово, которое идеально нас описывает – это уверенность», – подмечал португалец в середине августа.

Еще одно сходство в подходах Фергюсона и Моуринью – классные тренерские решения. Заметив, что «Суонси» перешел на более атакующую схему в конце игры, португалец выпустил свежего Антони Марсьяля и разбомбил контратаками правый фланг соперника. Результат – три гола с 80-й по 84-ю минуты.

На этом общие черты заканчиваются – отличий чуть больше. Самое главное из них – влияние на результат. Поздние голы при Фергюсоне в большинстве случаев приносили «Юнайтед» очки, при Моуринью они лишь позволяют команде убить игру и разгромить противника. Только в одном случае – матч с «Тоттенхэмом» – Жозе вырвал победу голом на последних минутах. Остальные десять влетали, когда «МЮ» уже вел в счете.

Ситуация в игре откладывает отпечаток на тактику. При Фергюсоне команда бомбила навесами – отчасти вынужденная мера, потому что соперник отдавал мяч. При Моуринью отдает мяч уже «Юнайтед» – соответственно, тактика Жозе рассчитана на максимально быстрые контратаки. То есть, по стилю Моуринью напоминал команды, которые вели в счете у «Юнайтед» Фергюсона.

Чтобы воспользоваться свободными зонами, Жозе играет на лютой конкуренции между Марсьялем и Маркусом Рэшфордом. Чаще с первых минут выходит воспитанник, зато француз здорово пользуется шансами со скамейки – из 11 голов «МЮ» в концовках четыре пришлись именно на него.

Марсьяль утверждает, что они с Рэшфордом устанавливают друг для друга все более высокую планку – от конкуренции выигрывают все. Моуринью придерживает Антони, поскольку тот лучше подходит для игры на контратаках. «Он занимает ту же позицию, что и Маркус, но гораздо комфортнее чувствует себя между линий и чаще опускается за мячом. Он здорово с ним бежит, а не просто атакует свободное пространство», – резюмировал Жозе.

Ловкая ротация от Моуринью позволяет «Юнайтед» лидировать по голам, забитым игроками запаса, – их набралось уже семь. Ближайший преследователь – «Сити» – разразился только пятью мячами. Поражает концентрация на левом фланге: Марсьяль вкрутил четыре гола со скамейки, Рэшфорд – еще два.

По сравнению с прошлым сезоном «МЮ» преобразился благодаря стандартам: в прошлом году команда забила семь раз с угловых и штрафных, в этом – уже шесть. Классный гейм-менеджмент Моуринью в концовках только добавляет мощи «Юнайтед» – Фергюсон за счет него выигрывал титулы.

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