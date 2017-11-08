Opta тоже присоединилась к флешмобу с обновлением твиттера и назвала 5 игроков с 280 матчами в АПЛ

Твиттер расширил ограничение по количеству символов в твитах, и многие футбольные клубы отреагировали на это в соцсетях.

Статистическая компания Opta присоединилась к флешмобу и опубликовала твит, посвященный обновлению твиттера.

«280. Менеджер, у которого ровно 280 игр в АПЛ – Грэм Сунесс. Игроки ровно с 280 матчами в АПЛ – Пол Мерсон, Робин ван Перси, Джермейн Дженас, Энди О'Брайен, Робби Ли»

Грэм Сунесс – шотландский тренер, руководил в Англии «Ливерпулем», «Саутгемптоном», «Блэкберном» и «Ньюкаслом».

Пол Мерсон играл за «Арсенал», «Брентфорд», «Мидлсбро», «Астон Виллу», «Портсмут», «Уолсолл», «Тамуорт» и «Уэшпул Таун».

Робин ван Перси гонял за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Энди О'Брайен выступал за «Брэдфорд», «Ньюкасл», «Портсмут», «Болтон» и «Лидс».

Джермейн Дженас бегал и лечился в составе «Ноттингем Форест», «Ньюкасла», «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и «Куинс Парк Ренджерс».

Робби Ли играл за «Чарльтон», «Ньюкасл», «Дерби Каунти», «Вест Хэм», «Олдхэм» и «Уайкомб».

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