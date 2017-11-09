Луис Суарес – о возможном переходе Коутиньо в «Барселону»: «Это игрок, у которого есть амбиции»

Это игрок, у которого есть амбиции. Каждый игрок хочет играть за «Барсу». Коутиньо прошел через сложный и очень запутанный период, но профессионально продолжил демонстрировать, насколько он хорош.

Я знаю его как человека и как игрока – я играл с ним – но все знают, чем Коутиньо в состоянии пожертвовать», – приводит слова Луиса Суареса The Sun.

Филиппе Коутиньо мог перейти в «Барселону» летом, но нет.

В 5 матчах АПЛ-2017/18 он забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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