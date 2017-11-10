«Сдаваться нельзя ни при каких обстоятельствах». Почему «Арсенал» слаб без бедного Касорлы

В начале недели Андреа Пирло решил, что с него хватит, и покончил с карьерой. За несколько дней до этого журналист Marca Лорена Гонсалес сделала с Санти Касорлой душераздирающее интервью, из которого выяснилось: мужчина, приблизившийся к величию Пирло в роли реджисты, тоже рисковал завершить с футболом. И точно не по своей воле.

Только за последний год Санти перенес восемь операций на лодыжке, а занесенная инфекция (британские врачи не разглядели ничего странного) съела 8 сантиметров ахиллового сухожилия. Доктор Микель Санчес, взявший под контроль лечение Касорлы, пришел в ужас, когда впервые увидел пациента на операционном столе.

Открытую рану затянули, пересадив часть кожи с руки Санти – футболист пожертвовал татуировкой с именем дочери. Не такая высокая цена, если учесть, что врачи всерьез рассматривали возможность ампутации конечности, но тоска по родным явно раздирает Касорлу. Начиная с июля Санти живет в отеле Саламанки – увидеть оставшихся в Лондоне дочерей футболист может только по скайпу.

«Для меня наступил момент облегчения, – передает эмоции Касорла. – Люди говорили, что это совсем не серьезная травма, но все, что я пережил, говорит об обратном. Боль еще дает о себе знать, но я обязательно вернусь».

Уверенность Санти еще не воплотилась в точный срок возвращения, но воскресное поражение от «Сити» прокричало: «Арсеналу» жутко не хватает игрока, без которого центр поля «канониров» превратился в неконтролируемый хаос.

Против того же соперника зимой 2015-го Касорла выдал, возможно, самый сильный индивидуальный перфоманс за последние сезоны в АПЛ. Испанец провел 10 удачных обводок, из которых сразу 8 на своей половине поля. Благодаря низкому центру тяжести Санти легко уходил от прессинга «Сити» и плавно переводил команду в атакующий режим.

Победа 2:0 тем вечером стала последней для Арсена Венгера против конкурента по топ-6 на выезде. В эти выходные серия продолжилась во многом потому, что «Арсеналу» недоставало именно такого игрока, как Касорла. Первый гол «канониры» пропустили, не сумев выйти из обороны – «Сити» легко накрыл перепуганных от давления гостей.

В новом «Арсенале» за выход в атаку отвечает Гранит Джака – по таланту плеймейкера швейцарец даже не уступает Касорле, но решениями с мячом не выдерживает никакого сравнения. По итогам 11 туров Opta насчитала у него уже 2 результативные ошибки – статистика еще сжалилась над Гранитом, не записав на него обрез в матче со «Стоком».

Уязвимость Джаки к прессингу приводит к тому, что «канониры» чаще всех в лиге привозят контратаки по центру. Венгер полагается на швейцарца примерно так же, как два года назад на Касорлу – отправляет полузащитников в атаку, рассчитывая, что Гранит доставит до них мяч. Главное отличие между парнями в том, что Санти знает, когда стоит придержать мяч, а когда довести его до Санчеса и Озила.

Дико полезным игроком для этого Санти делала двуногость. Касорла рассказывал, что после тренировок оставался на поле и полтора часа работал над слабой ногой. «Я снова и снова бил по мячу с левой, чтобы сделать ее сильнее. Молодые игроки должны знать, что все приходит только благодаря труду. Сдаваться нельзя ни при каких обстоятельствах», – объяснял феномен сам мужчина.

Благодаря этому навыку Касорла не замечал первых болей в ноге (мог вести мяч другой), а еще затруднял сопернику персональную опеку. Когда Бастиан Швайнштайгер выслеживал испанца по всему полю, Санти сделал из него отбивную: «Юнайтед» проиграл 0:3 в сентябре 2015-го, а полузащитник удостоился яркой похвалы от Гари Невилла. «Это было похоже на игру в собачку – Касорла всю игру держал его на поводке», – рассуждал телеэксперт.

Без Санти «канониры» до сих пор не нашли работающий баланс в центре поля, а его партнер Франсис Коклен настолько регрессировал, что угодил в запас. Утешить Венгера может только запись в профиле Касорлы в WhatsApp: «Не подарю радость тем, кто не хочет, чтобы я снова играл».

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