Фрэнк Лэмпард: «Все в «Челси» понимают, какой Антонио Конте крутой тренер»

Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о форме «Челси» и значимости Антонио Конте:

«К несчастью, в АПЛ надо выигрывать в каждой игре, в противном случае люди начинают говорить о твоей работе.

Но я думаю, что все в «Челси» понимают, какой Конте крутой тренер, и я надеюсь, что он останется. Думаю, что он может стаь еще более успешным.

В прошлом сезоне «Челси» комфортно выиграл чемпионство, и все из-за Конте у руля», – приводит слова Лэмпарда Evening Standart.

В сезоне-2017/18 «Челси» идет четвертым.

У лондонцев 22 очка – на 9 меньше, чем у лидирующего «Сити».

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