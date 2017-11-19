«Тот» – самый. Чемпионом Англии должна стать команда, которую никто не любит

«Тоттенхэм» не похож ни на «Арсенал», ни на «Челси», ни на любую другую английскую команду. Он вообще ни на кого не похож: Дэниел Леви построил клуб, который живет по своим законам. И ты был бы от него в восторге, если он назывался не «Тоттенхэм»: «шпоры» в АПЛ принято ненавидеть.

Ненавидеть такую команду не за что.

Где были лондонцы 10 лет назад? Не попадали в десятку АПЛ. Сейчас трудно представить Лигу чемпионов без «Тоттенхэма»: последние три года они до последнего борются за чемпионство.

Успехи «Тоттенхэма» напрямую связаны с Маурисио Почеттино, тренером, который уже четвертый сезон руководит «шпорами». Похвалы заслуживает не только аргентинец, но и руководство. Сколько еще топ-клубов мира с коучем, который руководит больше трех лет, вы сходу назовете? И у Почеттино были провалы и неудачи, но терпение руководства позволяет команде переживать очередной кризис.

Фраза Леви «Я выслушаю ваше предложение, удвою его, и мы начнем торги» мифологична и даже фольклорна, но раньше «Тоттенхэм» так и вел дела. «Я напомнил Леви о нашем джентльменском соглашении, когда продлевал контракт с «Тоттенхэмом», но он и близко не хочет об этом вспоминать. Он сказал, что ни за что не позволит мне уйти. Он угрожал, что отправит меня на скамейку или на трибуны, если я не приму позицию клуба. Он даже говорил, что может отправить во вторую команду. Эта угроза еще раз убедила: решение покинуть «Тоттенхэм» верное», – Лука Модрич был в гневе от ведения дел президентом «шпор».

Сейчас лондонцы не живут прошлым, когда трансферная активность сводилась к максимально выгодной продаже лидеров (Бэйл, Модрич, Бербатов, Кин). Суперзвезды больше не покидают «Тоттенхэм»: редкие игроки основы продаются за десятки миллионов, а за ненужных игроков лондонцы выбивают очень сочный кэш. Леви непонятно как продает полнейший шлак за громадные деньги: этим летом Кевин Виммер ушел за 19,4 миллиона евро, Набиль Бенталеб – за 19, а 24-летний Клинтон Нджийе с 8 матчами в АПЛ в карьере отправился в «Марсель» за 7 миллионов евро.

Менеджеры «Тоттенхэма» продлевают нужных им игроков на очень выгодных условиях. Методы, к которым прибегают важные дяди из клуба, порой поражают. Вадим Лукомский в телеграм-канале «Англия, Англия» рассказал потрясающую историю про то, как Эрика Дайера уговорили продлить контракт: «Ты один из самых высокооплачиваемых игроков «Тоттенхэма» в возрасте 22 лет. Ты важен для нас и можешь стать одним из лучших защитников Премьер-лиги». Говоришь игрокам разных возрастов, что они самые высокооплачиваемые футболисты своего поколения – дико удобно, да? Добавить к этому высокий уровень игры «Тоттенхэма», результаты в последние сезоны, Маурисио Почеттино, который выстроил потрясающую обстановку внутри команды (все эти уникальные рукопожатия Хынмина Сона, дружелюбный Деле Алли) – разве есть люди, которые хотели бы уйти из «Тоттенхэма»?

И уже неудивительно, что Эриксен в сентябре 2016-го продлил контракт и зарабатывает всего 85 тысяч евро в неделю. И неудивительно, что помимо Кристиана в тот месяц продлили контракты Дайер, Уинкс, Алли, Роуз и Уокер, в декабре к ним присоединились Кейн, Льорис, Ворм и Вертонген, спустя месяц Уинкс повторно переподписался, а еще через месяц к ним добавился Дэйвис. «Тоттенхэм» очень серьезно следит за сроком соглашений. «Шпоры» не допускают потери лидера из-за истечения контракта.

«Тоттенхэм» заслуживает респекта не только за сохранение суперстаров (летом из топов команду покинул лишь Кайл Уокер), но и за поиск завтрашних героев. У клуба отличная скаутская система, которая откапывает из погребов «Спортинга» англичанина Эрика Дайера, из «МК Донс» (играющего в угадайте каком английском дивизионе) – Деле Алли. «Шпоры» практически не тратятся на звезд, все их громкие покупки – игроки второго порядка на перспективу, которые прогрессируют. Практически все лидеры стали звездами именно в составе «Тоттенхэма»: из игроков старта разве что Алдервейрелд и Льорис переезжали в Лондон готовыми звездами.

У «Тоттенхэма» очень мощная академия, которая регулярно поставляет основному составу новые имена. Последний подгон от футбольной секции «шпор» – гениальный Харри Уинкс. Харри Кейн, Джошуа Онома, Кайл Уокер-Питерс – перцы, которые пробились из академии в основу.

Фраза про «Тоттенхэм» из сами знаете какого фильма банальна и заезжена. А еще она больше неактуальна. «Тоттенхэм» вместе с «Сити» раскрошили The Big Four. Пришло время для титула.

Кир Воробьев вечно пишет какую-то спорную ерунду. Вот еще примеры:

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