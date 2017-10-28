Борнмут
    -
    19:30
    28.10.17
    Виталити Стэдиум
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 10
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      Борнмут - Челси
      Чемпионат Англии - 28 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Борнмут – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эдди Хоу или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Борнмут – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Борнмут и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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