Брайтон-энд-Хоув Альбион
    -
    16:30
    29.10.17
    Амэкс Стэдиум
    Саутгемптон
      Чемпионат Англии • Тур 10
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      Брайтон-энд-Хоув Альбион - Саутгемптон
      Чемпионат Англии - 29 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Саутгемптон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 29 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Крис Хатон или Маурисио Пеллегрино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Брайтон-энд-Хоув Альбион – Саутгемптон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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