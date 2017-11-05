Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Челси - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии - 5 ноября 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Антонио Конте или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Челси – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Челси и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Самый скучный матч года или эпичная битва двух английских грандов? Решать Жозе Моуринью и Антонио Конте, а мы просто посмотрим футбол.