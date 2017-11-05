Челси
    -
    19:30
    05.11.17
    Стэмфорд Бридж
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 11
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      Онлайн
      Челси - Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии - 5 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Антонио Конте или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Челси – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Челси и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Самый скучный матч года или эпичная битва двух английских грандов? Решать Жозе Моуринью и Антонио Конте, а мы просто посмотрим футбол.

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