Ньюкасл
    -
    18:00
    04.11.17
    Сент-Джеймс Парк
    Борнмут
      Чемпионат Англии • Тур 11
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      Онлайн
      Ньюкасл - Борнмут
      Чемпионат Англии - 4 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ньюкасл – Борнмут на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Рафаэль Бенитес или Эдди Хоу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ньюкасл – Борнмут? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ньюкасл и Борнмут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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