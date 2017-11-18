Манчестер Юнайтед
    -
    20:30
    18.11.17
    Олд Траффорд
    Ньюкасл
      Чемпионат Англии • Тур 12
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      Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
      Чемпионат Англии - 18 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Ньюкасл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Рафаэль Бенитес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Ньюкасл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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