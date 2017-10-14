Суонси Сити
    -
    17:00
    14.10.17
    Либерти Стэдиум
    Хаддерсфилд Таун
      Чемпионат Англии • Тур 8
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      Онлайн
      Суонси - Хаддерсфилд Таун
      Чемпионат Англии - 14 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Суонси Сити – Хаддерсфилд Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пол Клемент или Дэвид Вагнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Суонси Сити – Хаддерсфилд Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Суонси Сити и Хаддерсфилд Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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