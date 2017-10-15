Брайтон-энд-Хоув Альбион
    -
    15:30
    15.10.17
    Амэкс Стэдиум
    Эвертон
      Чемпионат Англии • Тур 8
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Брайтон-энд-Хоув Альбион - Эвертон
      Чемпионат Англии - 15 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Эвертон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 15 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Крис Хатон или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Брайтон-энд-Хоув Альбион – Эвертон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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