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Манчестер Сити - Сток

Чемпионат Англии - 14 октября 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Сток Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Марк Хьюз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Сток Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Манчестер Сити и Сток Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

