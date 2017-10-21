Манчестер Сити
    -
    17:00
    21.10.17
    Этихад
    Бёрнли
      Чемпионат Англии • Тур 9
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      Манчестер Сити - Бёрнли
      Чемпионат Англии - 21 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Бёрнли на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Бёрнли? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Сити и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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