Сток Сити
    -
    17:00
    21.10.17
    Бет365 Стэдиум
    Борнмут
      Чемпионат Англии • Тур 9
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      Сток - Борнмут
      Чемпионат Англии - 21 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Сток Сити – Борнмут на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марк Хьюз или Эдди Хоу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сток Сити – Борнмут? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сток Сити и Борнмут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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