Тоттенхэм
    -
    18:00
    22.10.17
    Новый Уэмбли
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 9
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      Тоттенхэм - Ливерпуль
      Чемпионат Англии - 22 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Ливерпуль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурисио Почеттино или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Тоттенхэм – Ливерпуль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Тоттенхэм и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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