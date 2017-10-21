Хаддерсфилд Таун
    -
    17:00
    21.10.17
    Джон Смитс Стэдиум
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 9
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      Онлайн
      Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии - 21 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дэвид Вагнер или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Хаддерсфилд Таун – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Хаддерсфилд Таун и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Манчестер Юнайтед» еле закатил мячишко 18-летнему голкиперу «Бенфики» на неделе. Перекинутся ли проблемы «МЮ» на матч с «Хаддерсфилдом»?

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