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Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед

Чемпионат Англии - 21 октября 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Дэвид Вагнер или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Хаддерсфилд Таун – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Хаддерсфилд Таун и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

