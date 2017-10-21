Онлайн

Саутгемптон - Вест Бромвич

Чемпионат Англии - 21 октября 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Саутгемптон – Вест Бромвич на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Маурисио Пеллегрино или Тони Пулис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Саутгемптон – Вест Бромвич? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Саутгемптон и Вест Бромвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

