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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

Чемпионат Англии - 28 октября 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

