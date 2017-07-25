PA Sport
Фанат «Вест Хэма», работающий на стройке стадиона «Тоттенхэма», заложил в здание шарф «молотобойцев»
И поделился этим в соцсетях.
Рабочий по имени Стэн Ву опубликовал в сети две фотографии, на котором шарф «Вест Хэма» сначала находится поверх арматуры, а затем оказывается в фундаменте стадиона.
- Новый стадион «Тоттенхэма» будет вмещать 61 559 зрителей.
- В новом сезоне «шпоры» будут проводить домашние матчи на «Уэмбли», а летом 2018 года начнут выступления на новом стадионе.
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