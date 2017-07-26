Eurosport
Дэйли Блинд не глядя скопипастил письмо от пиарщика в инстаграм и стал объектом шуток
Голландец не лучшим образом прорекламировал третий комплект формы «МЮ» на сезон.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд невнимательно отнесся к пожеланию работника маркетингового отдела adidas. Голландец запостил в инстаграм не только нужное обращение к читателям, но и цитату сотрудника. Получилось так: «Привет, друг, сможешь запостить это фото в соцсетях со следующей подписью? «Готов к следующему матчу в новой футболке adidas! Вперед!».
Разумеется, первая часть не должна была попасть на всеобщее обозрение. Осознав ошибку, 27-летний Блинд удалил сообщение и повторно опубликовал правильную версию.
- Сообщение было отправлено в рамках промо-компании adidas с третьим комплектом формы «Юнайтед» на сезон.
- Дэйли перешел в «МЮ» в 2014 году за 17,5 миллиона евро.
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