Дэйли Блинд не глядя скопипастил письмо от пиарщика в инстаграм и стал объектом шуток

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд невнимательно отнесся к пожеланию работника маркетингового отдела adidas. Голландец запостил в инстаграм не только нужное обращение к читателям, но и цитату сотрудника. Получилось так: «Привет, друг, сможешь запостить это фото в соцсетях со следующей подписью? «Готов к следующему матчу в новой футболке adidas! Вперед!».

Разумеется, первая часть не должна была попасть на всеобщее обозрение. Осознав ошибку, 27-летний Блинд удалил сообщение и повторно опубликовал правильную версию.

Сообщение было отправлено в рамках промо-компании adidas с третьим комплектом формы «Юнайтед» на сезон.

Дэйли перешел в «МЮ» в 2014 году за 17,5 миллиона евро.

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