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«Челси» откажется от прибыли, чтобы сохранить историческое название стадиона

«Челси» откажется от прибыли, чтобы сохранить историческое название стадиона
Eurosport

Вчера в 15:07

Роману Абрамовичу дороги клубные традиции «синих».

По информации Metro, руководство «Челси» готово пожертвовать значительной финансовой выгодой, чтобы сохранить историческое название клубного стадиона «Стэмфорд Бридж».

«Челси» планирует построить новый стадион на месте старого к 2023 году. Проект 60-тысячной арены разработало швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron. В его портфолио значатся такие стадионы, как «Альянц Арена» в Мюнхене и Национальный стадион («Птичье гнездо») в Пекине.

Работы начнутся в 2020 году. Скорее всего, «Челси» на время строительства будет играть на «Уэмбли».

  • Несколько лет назад «Манчестер Сити» получил за переименование домашнего стадиона 111 миллионов евро.
  • Новый стадион обойдется «Челси» в 500 миллионов евро.

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