«У вас есть Франклин и у вас есть я». Златан представил купюру в 1000 крон со своим изображением
Ибра стал еще круче.
Златан Ибрагимович выложил в инстаграм огромный макет купюры на 1000 шведских крон. На купюре изображен сам экс-нападающий «МЮ» и сборной Швеции.
«У вас есть Франклин и у вас есть я», – похвастался Ибрагимович в инстаграме.
- Несмотря на мечты шведских футбольных болельщиков, Златан на официальной валюте страны не появится.
- Американский политик XVIII века Бенджамин Франклин изображен на 100-долларовой купюре США. 1000 шведских крон равны 121,4 американских долларов.
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