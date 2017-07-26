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«У вас есть Франклин и у вас есть я». Златан представил купюру в 1000 крон со своим изображением

«У вас есть Франклин и у вас есть я». Златан представил купюру в 1000 крон со своим изображением
Eurosport

22 ч. назад

Ибра стал еще круче.

Златан Ибрагимович выложил в инстаграм огромный макет купюры на 1000 шведских крон. На купюре изображен сам экс-нападающий «МЮ» и сборной Швеции.

«У вас есть Франклин и у вас есть я», – похвастался Ибрагимович в инстаграме.

  • Несмотря на мечты шведских футбольных болельщиков, Златан на официальной валюте страны не появится.
  • Американский политик XVIII века Бенджамин Франклин изображен на 100-долларовой купюре США. 1000 шведских крон равны 121,4 американских долларов.

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