Чумовая татуха Лероя Сане с изображением Лероя Сане
Теперь у 21-летнего немца из «Сити» есть глаза на спине.
Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду утратили звание главных нарциссов в мировом футболе. Еще в мае полузащитник «Сити» и сборной Германии Лерой Сане набил на спине тату со своим изображением, а летом он представил произведение искусства полностью.
По неподтвержденной информации, татуировка обошлась Лерою в 3,074 тысячи евро.
- В сезоне-2016/17 Сане отыграл 37 официальных матчей и забил 9 мячей.
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