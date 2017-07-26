Чумовая татуха Лероя Сане с изображением Лероя Сане

Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду утратили звание главных нарциссов в мировом футболе. Еще в мае полузащитник «Сити» и сборной Германии Лерой Сане набил на спине тату со своим изображением, а летом он представил произведение искусства полностью.

По неподтвержденной информации, татуировка обошлась Лерою в 3,074 тысячи евро.

В сезоне-2016/17 Сане отыграл 37 официальных матчей и забил 9 мячей.

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