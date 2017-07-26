Eurosport
Полузащитник «МЮ» Хуан Мата сбацал на фортепиано «Собачий вальс» и мелодию из «Симпсонов»
Мастер на все руки.
Полузащитник «МЮ» и сборной Испании Хуан Мата похвастался музыкальными навыками, выложив в инстаграме исполнение «Собачьего вальса» на фортепиано.
«Простите, парни, доступных билетов на мое мировое турне-2017 нет. #БилетыРаспроданы», – пошутил Мата.
Классикой 29-летний футболист не ограничился и исполнил заглавную мелодию из мультсериала «Симпсоны».
- Контракт Маты с «МЮ» рассчитан до июня 2018 года.
- В сезоне-2016/17 Хуан принял участие в 42 официальных матчах, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.
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