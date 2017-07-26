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Полузащитник «МЮ» Хуан Мата сбацал на фортепиано «Собачий вальс» и мелодию из «Симпсонов»

Мата сбацал на фортепиано «Собачий вальс» и мелодию из «Симпсонов»
Eurosport

20 ч. назад

Мастер на все руки.

Полузащитник «МЮ» и сборной Испании Хуан Мата похвастался музыкальными навыками, выложив в инстаграме исполнение «Собачьего вальса» на фортепиано.

«Простите, парни, доступных билетов на мое мировое турне-2017 нет. #БилетыРаспроданы», – пошутил Мата.

Классикой 29-летний футболист не ограничился и исполнил заглавную мелодию из мультсериала «Симпсоны».

  • Контракт Маты с «МЮ» рассчитан до июня 2018 года.
  • В сезоне-2016/17 Хуан принял участие в 42 официальных матчах, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

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