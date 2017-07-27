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Антонио Конте: «Если бы покупал еще одного нападающего, то выбрал бы Харри Кейна»

Конте: «Если бы покупал еще одного нападающего, то выбрал бы Кейна»
Eurosport

3 ч. назад

Главный тренер «Челси» восхищается нападающим сборной Англии.

На прошлой неделе «Челси» приобрел нападающего «Реала» Альваро Морату, который обошелся лондонцам в 80 миллионов евро. Но, похоже, итальянский тренер мечтал о другом игроке – форварде Харри Кейне.

В интервью Goal Антонио выразил мнение, что нападающий «Тоттенхэма» – один из лучших в мире в своем амплуа.

«Если бы пришлось купить еще одного форварда, я бы выбрал его, – признался Конте. – Идеальный нападающий. Харри силен как с мячом, так и без него. Кейн может бороться на втором этаже, он очень пластичен. Может бить как с правой, так и с левой ноги. К сожалению, «Тоттенхэм» не отдаст его меньше, чем за 100 миллионов».

  • Кейн выиграл гонку бомбардиров АПЛ-2016/17. 23-летний англичанин забил 30 мячей в 29 матчах.
  • Мората стал самым дорогим испанским футболистом в истории. В прошлом сезоне Альваро провел 26 матчей в чемпионате Испании и забил 15 мячей. Также на его счету 3 гола в девяти встречах Лиги чемпионов.

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