«King and Kong». Экс-форвард «МЮ» Златан Ибрагимович опять засветил эго в инстаграме

Златан Ибрагимович восстанавливается после тяжелой травмы колена и делает все, чтобы о нем не забыли. Несколько дней назад швед выложил в инстаграм огромный макет купюры на 1000 шведских крон, на которой был изображен именно он.

Теперь же в ленте инстаграма Златана появилась его фотография с множеством кубиков на прессе, а рядом – Кинг Конга.

«King and Kong», – подписал сообщение Ибрагимович.

Ибрагимович перешел в «МЮ» летом 2016 года и подписал однолетний контракт. Весной Златан был близок к новому договору, но порвал кресты в четвертьфинале Лиги Европы и выбыл из строя на 9 месяцев.

Златан забил 28 мячей в 46 официальных матчах сезона-2016/17.

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