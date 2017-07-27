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«King and Kong». Экс-форвард «МЮ» Златан Ибрагимович опять засветил эго в инстаграме
Сосчитайте количество кубиков у шведа.
Златан Ибрагимович восстанавливается после тяжелой травмы колена и делает все, чтобы о нем не забыли. Несколько дней назад швед выложил в инстаграм огромный макет купюры на 1000 шведских крон, на которой был изображен именно он.
Теперь же в ленте инстаграма Златана появилась его фотография с множеством кубиков на прессе, а рядом – Кинг Конга.
«King and Kong», – подписал сообщение Ибрагимович.
- Ибрагимович перешел в «МЮ» летом 2016 года и подписал однолетний контракт. Весной Златан был близок к новому договору, но порвал кресты в четвертьфинале Лиги Европы и выбыл из строя на 9 месяцев.
- Златан забил 28 мячей в 46 официальных матчах сезона-2016/17.
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