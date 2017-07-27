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«Арсенал» представил новую форму на сезон-2017/18 с помощью подружки Бельерина из Болливуда
«Канонирам» нужно больше танцев.
Руководство «Арсенала» привлекло к презентации нового выездного комплекта формы на сезон-2017/18 актрису Эшу Гупта. Девушка давно болеет за «канониров» и дружит с защитником «Арсенала» Эктором Бельерином, который и предложил ее кандидатуру.
Фотосъемка прошла в северной части Лондона в одном из клубных магазинов «канониров». Впервые игроки «Арсенала» наденут форму на Эмирэйтс Кап, который стартует 29 июля на домашнем стадионе лондонцев.
- У Гапта и Бельерина был роман в прошлом году. Пара рассталась, но поддерживает дружеские отношения.
- Cезон в АПЛ стартует 11 августа, а откроет его «Арсенал» домашним матчем против «Лестера».
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