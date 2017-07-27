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13 фото индийской прелестницы, на которой так хорошо сидит форма «Арсенала»

13 фото индийской прелестницы, на которой так хорошо сидит форма «Арсенала»
Eurosport

24 ч. назад

Эша Гупта сделает жизнь любого «канонира» ярче и приятнее.

Лондонский клуб представил форму на сезон-2017/18, пригласив на фотосессию индийскую актрису. Инстаграм Эши доказывает, что руководители лондонцев не зря послушали совета Эктора Бельерина.

Эша в кровати

Эша в саду

Эша тянется

Эша танцует

Эша с довольным спортсменом

Эша и любимое транспортное средство Якубовича

Эша качается

Эша обдумывает теорию струн

Уронили Эшу на пол

Эша в лифте?

Эша загнана в угол

Эша и кофе в постель

Эша в натуральном виде

  • На счету госпожи Гупты девять фильмов в Болливуде.

Стоит ли купить форму «Арсенала», чтобы снять ее с этой девушки?

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2374 голосов
Ни в коем случае
Еще бы!

Стоит ли купить форму «Арсенала», чтобы снять ее с этой девушки?

Ни в коем случаеНи в коем случае
Еще бы!Еще бы!
2374 голосов

Стоит ли купить форму «Арсенала», чтобы снять ее с этой девушки?

Ни в коем случаеНи в коем случае
Еще бы!Еще бы!
2374 голосов

pollСтоит ли купить форму «Арсенала», чтобы снять ее с этой девушки?

Ни в коем случаеНи в коем случае
Еще бы!Еще бы!
2374 голосов
poll

Стоит ли купить форму «Арсенала», чтобы снять ее с этой девушки?

Ни в коем случаеНи в коем случае
Еще бы!Еще бы!
2374 голосов

Стоит ли купить форму «Арсенала», чтобы снять ее с этой девушки?

Ни в коем случаеНи в коем случае
Еще бы!Еще бы!
2374 голосов

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